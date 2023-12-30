Українська співачка Lida Lee відреагувала на чутки про те, що у неї роман з телеведучим і захисником Даніелем Салемом.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск програми “Ранок у великому місті”.Виконавиця відповіла на чуткиДовгий час подейкували, що боєць ЗСУ розлучився з дружиною саме через артистку.

Lida Lee і Даніель Салем (фото: instagram.com/lidalee_official, instagram.com/daniel_jihad_salem)Однак Lida Lee запевнила, що вони з Даніелем не разом, хоч і у них "круті" стосунки."Ми неймовірно круто спілкуємося з ним. Чутки - це завжди цікаво, але ні. Роману немає", - заявила знаменитість. Нагадаємо, кілька місяців тому зірка повідомила, що розійшлася із бойфрендом, з яким була близько п’яти років.А Даніель Салем оголосив про розлучення з дружиною Марією після 17 років спільного життя на початку літа.Нещодавно Тополя відверто розповів про розлуку з дружиною.Також Раміна Есхакзай вперше назвала причину розриву з екснареченим Проніним.