Рятувальники виявили тіла ще трьох загиблих внаслідок вчорашньої атаки російських терористів. Кількість жертв зросла до 16.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.Протягом останніх декількох годин рятувальники виявили під завалами тіла ще трьох людей. Станом на 12:40 відомо про 16 загиблих українців. Пошуково-рятувальна операція продовжується й, як розповів міський голова Києва Віталій Кличко, продовжуватиметься й завтра. 1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби.Ракетний удар по Україні 29 грудняВночі, 29 грудня, терористи завдали наймасованішого удару по території України. Загалом ворог випустив 36 БпЛА типу "Шахед" й десятки ракет, серед яких: Х-101/Х-555/Х-55, "Кинджал", Х-31П, Х-59. Зокрема росіяни запустили 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілили по Харкову.Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.Над Києвом протиповітряна оборона знищила більше ніж 30 цілей. В столиці внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.Детальніше про масовану атаку та її наслідки – читайте у нашому матеріалі. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.