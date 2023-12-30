Російська Федерація атакувала Україну за допомогою десяти ударних безпілотників сьогодні вночі, 30 грудня. ППО збила 5 дронів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook."Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною 5 ударних дронів знищено", – йдеться у повідомленні.Варто зазначити, що сьогодні вночі вибухи лунали в Хмельницькій області. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ударні безпілотники в регіоні. Масований ракетний обстріл Росією України 29 грудня29 грудня російська армія здійснила наймасованіший ракетний удар по Україні з початку повномасштабної війни. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі, цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.Загалом у повітряному просторі було зафіксовано 158 ворожих цілей. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити в небі 114 цілей – 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.Більш детально про наслідки удару окупантів - у матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.