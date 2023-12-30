Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова, налякала прихильників фото з лікарні.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці виконавця.Артист опинився під крапильницеюЩе із самого ранку інфлюенсерка повідомила у своїх stories, що переживає власну трагедію, однак ніякої конкретики від неї не було."Поки країна переживає своє лихо, я переживаю свою трагедію. Не дарма у мене була така тривога на душі, інтуїція мене ніколи не підводила", – заінтригувала Катерина.

Дружина Павліка повідомила про особисту трагедію (фото: instagram.com/repyahovakate)Вже увечері вона оприлюднила чорно-білу світлину. На ній зображена чоловіча рука, ймовірно, виконавця, та крапельниця."Інакше уявляла собі кінець року. Бережіть себе. Зустрінемося вже у новому році", – додала обраниця Павліка.

Віктор Павлік під крапильницею (фото: instagram.com/repyahovakate)Нагадаємо, влітку цього року лікарі діагностували у Віктора проблему із серцем, яка потребує хірургічного втручання.Якщо йому не поставлять штучний серцевий клапан для нормального функціонування м’яза, то є загроза раптової смерті.А нещодавно Катерина повідомила фоловерам, що співак не погодився на операцію.Сама ж вона намагається намагається вмовити його поправити своє здоров’я.

Віктор Павлік з дружиною (фото: instagram.com/repyahovakate)Нещодавно ми писали, що син відомого музиканта впав у кому після видалення молочних зубів.Також ми розповідали, що на українського співака напали у Варшаві.