Втрати Росії у війні проти України цього року зросли. Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter.Як зазначає розвідка Британії, у 2023 році середні щоденні втрати росіяни як вбитими, так і пораненими росли до майже 300 на день. Це більше, ніж у 2022 році.Британська розвідка з посиланням на українську сторону зазначає, що втрати РФ свідчать про деградацію російських сил і їхнє перетворення на "масову армію" гіршої якості після "часткової мобілізації" у вересні минулого року."Росії, ймовірно, знадобиться 5-10 років на відновлення когорти високопрофесійних та досвідчених підрозділів", – вважає розвідка.У Британії припускають, що поточний темп втрат РФ зберігатиметься і в 2024 році, а до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад пів мільйона. Британська розвідка наголошує, що за 9 років війни в Афганістані СРСР втратив приблизно 70 тисяч військових.Втрати російської армії в УкраїніРосійське Міноборони приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Але опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 40 тисяч окупантів, які загинули на війні в Україні. За їх даними, на війні з Україною за останні два тижні загинули п’ять вищих офіцерів РФ.При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 358 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 750 росіян.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.