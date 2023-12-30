Міністерство внутрішніх справ оновлює сервіси для водіїв. Відповідні послуги повернуться в “Дію” за кілька днів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у державному застосунку “Дія”."Уряд змінює вартість послуг для водіїв. Тож Сервісному центру МВС потрібен час, щоб внести всі зміни і оновити послуги", – пояснюють в повідомленні.Через це такі послуги, як "перереєстрація авто" та "заміна водійських прав" у порталі "Дія" будуть недоступні. "Але всього за декілька днів сервіси повернуться у застосунок", – інформують у "Дії".В повідомленні звертають увагу на зміну цін за послуги: Так, з нового року перереєстрація авто буде коштувати 350 гривень, а зміна водійського – 230 гривень. "Повідомимо, коли знову зможете продати чи придбати авто, або змінити водійське в "Дії" в кілька кліків. Слідкуйте за оновленнями", – зауважили наостанок в застосунку. Зміни у порталі “Дія”Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Мінцифри розробляє можливість подавати через “Дію” заяви про відшкодування збитків або втрат від агресії РФ.Тим часом в “Дії” вдосконалили послугу заміни водійських прав. Відтепер замовити доставку посвідчення можна на будь-яку зручну адресу.Також нещодавно ми повідомляли про те, що на порталі “Дія” було запущено послугу, в межах якої українці можуть подати онлайн-заяву на реєстрацію шлюбу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.