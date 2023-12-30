Впродовж 2023 року виплати для внутрішньо переміщених осіб було профінансовано на загальну суму більш ніж 73,2 млрд гривень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.У відомстві розповіли, що йдеться про фінансування державної допомоги на проживання, яка надається щомісячно і становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших ВПО.Також представник міністерства соціальної політики зазначив, що в другому періоді грудня на виплати було спрямовано понад 43,5 млн. Стверджується, що таким чином, державна допомога на проживання внутрішнім переселенцям за грудень поточного року вже виплачена."Всього протягом 2023 року виплати ВПО було профінансовано на загальну суму більш ніж 73,2 мільярда гривень", – заявили в Мінреінтеграції.Виплати переселенцям в УкраїніПісля російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, держава ввела допомогу для тих українців, які були вимушені залишити свої домівки та виїхати в більш безпечні райони.З 1 листопада в Україні запустили новий механізм призначення виплат. Щоправда, він торкнеться не всіх. Так, для оформлення має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Крім того, нововведення стосується лише тих переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги.Також переселенці можуть звернутися за безкоштовною медичною допомогою до будь-якої лікарні в Україні. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.