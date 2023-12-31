Українські сили протиповітряної оборони знищили 21 ворожий ударний дрон-камікадзе сьогодні вночі, 31 грудня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ."Вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши БПЛА типу "Shahed-136/131". Наші захисники знищили 21 ударний дрон", – йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.Про кількість запущених цієї ночі ворожих ударних безпілотників наразі не повідомлялося.Обстріл України в ніч із 30 на 31 грудняРосійські війська вчора, 30 грудня, запустили територією України дрони-камікадзе, а також ракети. Вибухи було чути у низці східних, північних і центральних регіонів.Так, учора ввечері росіяни атакували центральну частину Харкова. Під ударом опинився, зокрема, готель Kharkiv Palace, а також житловий будинок. Повідомляється про 26 постраждалих.Крім того, під час повітряної тривоги вибухи було чути у Черкаській області, а також у Білій Церкві Київської області. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки ворожих безпілотників.Також сьогодні вночі, 31 грудня, повідомлялося про роботу сил ППО у Хмельницькій області, а також Запоріжжя. Раніше у цих регіонах була загроза застосування "Шахедів".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.