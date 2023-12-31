Зловмисники поширюють фейкові SMS про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.Правоохоронці закликали українців дотримуватися таких порад, щоб не втратити свої гроші: не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями; отримуйте дані про надходження посилки тільки на офіційному сайті поштового сервісу або в додатку; перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт; заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте тільки ту суму, яка необхідна для оплати.Також поліція закликає платити гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики втрати коштів та не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять в SMS-повідомленнях або безпосередньо в додатки.Шахраї в УкраїніЗгідно з опитуванням, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.Але шахраї орудують не лише в інтернеті. При цьому кожен раз вони вигадують нові схеми обману. Наприклад, у Чугуєві Харківської області шахраї ходять по квартирах та будинках жителів і видають себе за держслужбовців. Вони пропонують "допомогу" в отриманні коштів за програмою "єВідновлення". Крім того, нещодавно шахраї вирішили "покращити" вже знайому схему збору "допомоги" для ЗСУ, використовуючи листи від ОВА. У Дніпрі вони адресують їх не лише підприємцям, а й начальникам РВА області. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.