Воєнізоване угруповання хуситів з Ємену атакувало цивільне торговельне судно у Червоному морі. Армія США завдала удару у відповідь.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та Центральне командування США у Twitter (X).Відомо, що єменські хусити атакували контейнеровоз Maersk Hangzhou під прапором Сінгапуру, який належить Данії. Судно звернулося за допомогою до військових США.Раніше США заявляли, що збили дві протикорабельні балістичні ракети, запущені хуситами після запиту про допомогу контейнеровоза. Maersk Hangzhou повідомив про влучання ракети у суботу, 30 грудня.Після цього чотири невеликі човни прибули з Ємену, підійшли до контейнеровоза, а хусити спробували підняти до нього, обстріляли екіпаж зі стрілецької зброї. Охорона торгового судна відкрила вогонь у відповідь. Maersk Hangzhou подав вже другий сигнал лиха менше ніж за добу. Гелікоптери США відреагували на ситуацію, але теж потрапили під обстріл.Центральне командування США повідомляє, що хусити втратили три човни та їхній екіпаж, останнє судно змогло покинути місце події.Атаки хуситів на кораблі у Червоному моріЗ листопада в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв’язки з Ізраїлем. Як повідомлялося, 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.Також крилата ракета наземного базування хуситів уразила комерційний танкер Strinda під прапором Норвегії. Судно було серйозно пошкоджено, на його борту виникла пожежа.19 грудня Пентагон оголосив початок спецоперації під назвою Prosperity Guardian, щоб захистити судна від хуситів. Понад 20 країн погодилися приєднатися до коаліції.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.