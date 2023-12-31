В Кривому Розі Дніпропетровської області, а також Кропивницькому Кіровоградської області пролунали вибухи. В Україні оголошена масштабна повітряна тривога.Про вибухи під час повітряної тривоги – в матеріалі РБК-Україна.Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Повітряних сил, видання "Суспільне", місцевого видання Кривого Рогу "Свої". Масштабна повітряна тривога О 13:26 в Україні оголосили другу за добу масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про зліт кількох МіГ-31К ПКС Росії з аеродрому Моздок й закликали цивільних не ігнорувати загрозу. Вже о 13:30 стало відомо про рух ракети в напрямку Кропивницького, Кіровоградської області. КропивницькеО 13:33, як стверджує "Суспільне" в Кропивницькому пролунав вибух. Повторний запуск ракет О 13:44 Повітряні сили попередили про запуск ракет з повітря у напрямку Кропивницького. Знову вибух Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про вибух в Кропивницькому о 13:46. Кривий Ріг Вибух у Кривому Розі пролунав близько о 13:31. Telegram-канал "Свої" пізніше повідомив про додаткову серію вибухів. Повторний вибух О 13:46, як пише канал "Свої" в місті знову пролунав вибух.Атака на Україну у ніч на 31 грудняУ ніч на 31 грудня терористи вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. БпЛА запускали із трьох напрямків: мис Чауда, Крим; район Приморсько-Ахтарська, Росія; Курська область, Росія.Усього було зафіксовано 48 ворожих БпЛА й шість зенітних керованих ракет С-300. Більшість дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій низки регіонів.Загалом протиповітряна оборона знищила 21 "Шахед". Сили оборони півдня збили 7 безпілотників над Миколаївською та Одеською областями.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.