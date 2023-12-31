Повітряна тривога 31 грудня була оголошена по всій Україні. Це вже друга за день масштабна повітряна тривога в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.Спочатку повітряну тривогу оголосили у Києві. За кілька хвилин сирени завили у всіх регіонах України.Повітряні сили ЗСУ попереджають, що по всій Україні є загроза ударів ракетами. Зафіксовано зліт кількох російських МіГ-31К аеродрому Моздок., українців закликають не ігнорувати сирени.ВибухиУ Кропивницькому та Кривому Розі пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Повітряні сили попереджали про рух ракети у напрямку Кропивницькому.Пізніше і в Кропивницькому, і в Кривому Розі пролунали повторні вибухи.Пуски ракетКиївська міська військова адміністрація повідомила, що попередньо було зафіксовано пуск ракети "Кинджал" з літака МіГ-31К.Повітряні сили ЗСУ заявили, що зафіксовані пуски ракет з повітря. Карта повітряних тривог стан на 13:30 Друга тривога за деньПерша масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні сьогодні близько 10:40. Було зафіксовано зліт російських МіГ-31К з аеродромів Саваслейка та Моздок.Тривога тривала понад годину. На щастя, інформації про вибухи та обстріли не було.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.