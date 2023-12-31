Українська співачка Міка Ньютон, яка заміжня за американцем та мешкає у США, вперше за довгий час повертається до України.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.Міка Ньютон повертається на батьківщинуТак, знаменитість розмістила світлину, на якій вона позує в аеропорту разом із валізою.Автором кадру виступив, ймовірно, чоловік артистки, з яким вона раніше планувала приїхати в Україну.

Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)"До України. Я дуже скучила за своїм домом", – підписала знімок Міка.Реакція фанівПрихильники і колеги Ньютон зраділи її поверненню на рідну землю і побажали співачці щасливої дороги.

Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton) Ласкаво просимо Гарно вам провести час Безпечної дороги Божої ласки та здоров’я! Класс, вітаю в Україні Спокійної вам дороги Ласкаво просимо додомуНагадаємо, про те, що виконавиця повертається на батьківщину вперше за вісім років, вона повідомила шанувальникам на початку грудня.Також зірка ділилася, що їде не одна, а разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Крісом Сааведром. Подружжя планує відвідати Київ та Львів.

Міка Ньютон з чоловіком (фото: instagram.com/mikanewton)Нещодавно ми писали, що зірка “Вікінгів” Кетрін Винник зварила борщ і передала “привіт” українцям.Також ми розповідали, що Ектор Хіменес-Браво зустрівся з українськими воїнами на фронті.