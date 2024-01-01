Російська армія обстріляла житловий будинок у селі Велетенське Херсонського району у понеділок, 1 січня. Під завалами опинилися двоє людей.Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram."73-річна жінка отримала смертельні травми. Її тіло дістали працівники ДСНС з-під знищеної оселі. Мої співчуття рідним…." – написав він.За словами голови ОВА, ще одну місцеву жительку, 50 років, вдалося врятувати. Її шпиталізували з пораненням ноги та спини."Потерпілій надається уся необхідна допомога", – констатував Прокудін.

Фото з місця обстрілу Велетенського Херсонської області (t.me/dsns_telegram)Обстріли ВелетенськогоРосійські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що на контролі у президента України Володимира Зеленського.Зокрема, окупанти не вперше обстрілюють село Велетенське Херсонського району. Буквально 5 грудня РФ обстріляла це ж село. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка. А в середині листопада під удар потрапило місцеве підприємство. Тоді через артилерійський обстріл села одну людину було поранено.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.