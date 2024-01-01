Президент США Джо Байден опублікував головні досягнення США за 2023 рік. Серед них є допомога Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента США Джо Байдена у соціальній мережі Twitter.Так допомога Україні перебуває у розділі "Зміцнення демократії всередині країни та за кордоном". У цьому розділі також є захист союзників та партнерів у Ізраїлі, зміцнення наших союзів у всьому світі. Також Байден виступав проти дискримінації. расизму.Список основних досягнень виглядає так: боротьба з інфляцією та зниження витрат – це дозволило знизити ціни на ліки, та допомогло мільйонам заощадити на медичній страховці; подолання кліматичної кризи – захищено мільйони акрів земель і вод, створено 210 тисяч нових робочих місць з використанням екологічно чистої енергії трохи більше ніж за рік, доопрацьовано правило щодо скорочення забруднення метаном; інвестиції в Америку та створення хороших робочих місць – вкладення у дорогу, мости, високошвидкісний Інтернет, чисту воду, надійний транспорт та залізницю; створено понад 2,5 млн робочих місць (з яких 200 тисяч – у будівництві); захищений доступ до послуг у галузі репродуктивного здоров’я – вжив заходів щодо захисту доступу до невідкладної медичної допомоги, абортів та контрацепції, посилив захист приватного життя пацієнтів та лікарів, захистив у суді можливість жінок отримувати доступ до препаратів для аборту; найбезпечніша Америка від збройного насильства – вперше в історії Америки створено Управління Білого дому щодо запобігання насильству із застосуванням вогнепальної зброї. Оголошено про нові заходи виконавчої влади щодо недопущення влучення зброї до небезпечних рук; найдоступніша вища освіта – запущений найдоступніший план погашення студентських заборгованостей – SAVE Plan. Понад 700 тисяч людей отримали доступ до списання державних позик підтверджені висококваліфіковані судді – затвердили рекордну кількість чорношкірих, іспаномовних та англійських суддів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.