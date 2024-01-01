Міністерство соціальної політики України допомагає майбутнім та новим матерям, а також при усиновленні дітей, враховуючи різні категорії жінок.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.
На допомогу від держави можуть розраховувати: студентки, військовослужбовці, жінки, яких звільнено з роботи у зв’язку зі скасуванням організації або установи, підприємці, жінки, які не працюють.Студенткам, аспіранткам, докторам наук та інтернам надається щомісячна стипендія. А ось військовослужбовці можуть отримувати 100% грошове забезпечення під час вагітності та пологів.Ті жінки, яких було звільнено через ліквідацію підприємства, можуть отримати компенсацію у розмірі 100% середньомісячного доходу.Безробітні, зареєстровані в центрі зайнятості, мають право на 100% мінімальну допомогу по безробіттю.Жінки, які не працюють і підприємці, мають право на 25% прожиткового мінімуму.Для того, щоб отримати допомогу від держави необхідно звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання чи базової служби (для військовослужбовців, поліцейських та співробітників цивільної оборони).При поданні заяви необхідно надати: паспорт, код платника податків (ІСН), інструкцію банку про рахунок для соціальних виплат, заява (доступна за посиланням), інформацію про медичний результат (номер запису в Реєстрі медичних результатів у категорії "Вагітність та пологи").Такоє потрібні довідки з основного місця служби або навчання, ліквідаційної комісії (якщо було звільнення з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства) або центру зайнятості (якщо жінка зареєстрована як безробітна).Нагадаємо, раніше ми писали, за які обстеження вагітні в Україні не повинні платити.РБК-Україна також повідомляло, якими травами не можна лікуватися вагітним.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.