Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виказав впевненість у тому, що Альянс у 2024 році завершить запланований процес вступу Швеції.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Web.De.Столтенберг висловив упевненість, що Швеція буде 32-м членом Альянсу на Вашингтонському саміті НАТО в липні, підкресливши, що Стокгольм виконав свої зобов’язання перед Туреччиною.Як зазначає видання, наразі між США та Туреччиною ведуться переговори щодо додаткової угоди щодо постачання винищувачів F-16, якої вимагає уряд в Анкарі.У виданні зауважують, що заявку Швеція подала ще у травні 2022-го на тлі російської повномасштабної агресії проти України, прагнучи завершити процес вступу того ж року.Однак тоді Туреччина звинуватила шведських політиків у "відсутності відданості проти терористичних організацій", таких як Курдська робітнича партія (РПК), і відмовилася дати свою згоду.Що передувало26 грудня комітет у закордонних справах турецького парламенту нарешті схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Останнє слово залишається за генеральною асамблеєю Великих національних зборів Туреччини (парламент).Для того, щоб Швеція стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. На сьогодні членство Скандинавської держави схвалили всі союзники, крім Туреччини та Угорщини.У відповідь на вимоги Туреччини Швеція посилила антитерористичні закони. Кілька тижнів тому у МЗС Швеції заявляли, що Туреччина схвалить заявку “найближчими тижнями”.Також президент США Джо Байден обговорював це питання зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.