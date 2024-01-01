Системи оборони аеродрому збили озброєний безпілотник над аеропортом Ербіль на півночі Іраку, де дислокуються сили США та інших міжнародних сил.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Терористичне угруповання під назвою "Ісламський опір в Іраку" заявило, що запустило безпілотник для атаки на базі США. За словами джерел у силових структурах, жертв та збитків інфраструктурі немає.Американські та міжнародні сили, що базуються в Іраку і по той бік кордону в Сирії, перебувають у стані підвищеної бойової готовності на тлі десятків атак на їхні бази з початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом.Повідомляється, що атака безпілотника відбулася менш ніж через 24 години після того, як у суботу ввечері було збито два дрони біля військової бази на півночі Іраку Аль-Харір, на якій також розміщені сили США.Прем’єр-міністр Іраку Мухаммед аль-Судані наказав провести розслідування у координації з курдськими регіональними силами безпеки та пообіцяв притягнути до відповідальності винних.Що передувалоУ понеділок, 25 грудня, армія США вдарила по об’єктах угруповання руху "Катаїб Хезболла". Ця атака стала відповіддю на удар безпілотником американською базою в Іраку.Тоді в результаті дронової атаки бойовиків, що пов’язують з Іраком, один американський військовослужбовець опинився в критичному стані і двоє інших було поранено.Президент США Джо Байден заявив, що повітряні удари американців по цілях в Іраку були спрямовані на утримання Ірану і груп бойовиків, які підтримували Тегеран, від атак на американський персонал і об’єкти на Близькому Сході.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.