Українська співачка Оля Цибульська на початку повномасштабного вторгнення РФ хотіла вступити до лав ЗСУ.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Youtube-канал Аліни Доротюк.ДеталіЗа словами знаменитості, вона всіма силами втримувала себе, щоб не піти на фронт, і їй навіть довелося звернутися за порадою до воєнного психолога."Мене крило дуже сильно. Я була в такому психоемоційному стані. Навіть спілкувалася з психологом. Вона висказала мені купу матюків в слухавку і сказала: "В тебе є дитина, ти відповідальна за нього, тому заспокойся", – поділилася артистка.

Оля Цибульська із сином (фото: instagram.com/cybulskaya)Зірка додала, що тоді її син Нестор часто хворів. Хлопчик прокидався вночі і мав проблеми зі сном.Цибульська розповіла про це фахівчині, і та їй пояснила, чому з її дитиною таке відбувається."Він хворіє, тому що ти не в спокої. Я запитала її: "А що йому дати?" А вона мені: "Дай собі по голові, випий заспокійливе та лягай біля дитини", – згадала слова психолога співачка. Нещодавно ми писали, що відома співачка засумнівалася у службі Козловського.Також захисник “Азовсталі” Діанов сказав, на які гроші зараз живе.