У Вишгороді під Києвом сталася пожежа у багатоповерхівці. Причина виявилася нетривальною – ймовірно винен повербанк, який стояв на зарядці.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Київської області.Так, 31 грудня о 15:34 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загоряння квартири на 17-му поверсі 20-ти поверхового житлового будинку у м. Вишгород по вул. Кургузова."По прибуттю під час розвідки в задимленій квартирі виявлено жінку, яку вивели на свіже повітря і передали лікарям швидкої медичної допомоги. Після чого її госпіталізовано до районної лікарні", – йдеться в повідомленні. Автівки заблокували проїзд рятувальним автоСкладність гасіння полягала в тому, що під"їзди до будинку були повністю заблоковані припаркованими автомобілями мешканців."Рятувальникам довелось витрачати дорогоцінні хвилини, аби звільняти проїзд", – зазначають в ДСНС. Причина пожежі За попередньою інформацією причиною пожежі стало загорання павербанку, який стояв на зарядці в одній із кімнат. Пожежу повністю ліквідовано о 16:05. На ліквідацію залучалось 18 чоловік особового складу та п"ять одиниць техніки. Як повідомлялося, у Шевченківському районі Києва 26 грудня сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки. Внаслідок чого загинула людина.Крім того, в Київській області сталася пожежа після нічної атаки дронів-камікадзе. Вогонь спалахнув на об’єкті критичної інфраструктури 31 грудня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.