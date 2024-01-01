Грип та віруси стають активнішими взимку, тому зміцнення імунної системи має вирішальне значення для збереження здоров’я. Правильне харчування та вживання певних фруктів допоможе вам у цьому.Який фрукт потрібно їсти, щоб бути здоровими взимку, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Express.Чому потрібно їсти взимку хурмуХурма – це дуже корисний фрукт, який багатий на вітаміни. Ці помаранчеві плоди багаті на вітаміни С, Е і калій, їх калорійність становить 118 калорій на порцію.Дієтолог та засновник клініки Healthy Mays Мейс Аль-Алі сказала, що хурма знижує рівень холестерину і її потрібно їсти щодня.Хурма зовні дуже схожа на помідор, проте її помаранчева, схожа на манго внутрішня м’якоть ніжна і має імуностимулюючі властивості.Вона містить всього 0,3 г жиру на порцію та 6 грамів клітковини, яка допомагає зменшити запалення та сприяє здоровому травленню.Таніни у хурмі можуть зменшити запалення, діючи проти бактерій та зменшуючи інфекції. Незважаючи на солодкий смак плодів, дослідження показують, що вони можуть допомогти у боротьбі з діабетом, запобігаючи раптовим стрибкам рівня цукру в крові.Хурму можна їсти свіжою, сушеною або приготовленою, її часто використовують у желе, напоях, пирогах, каррі та пудингах."Хурма на смак не схожа на жоден інший фрукт: вона одночасно насичена, пікантна та солодка", – сказала дієтолог. Як ми раніше писали, всього ложечка цього продукту допоможе впоратися з безсонням та зміцнити імунітет.До речі, цей диво-напій допоможе очистити організм після новорічних свят.