Вчора, 30 грудня, російські терористи завдали ракетних ударів по Селидове Донецької області. Кількість загиблих й поранених зросла.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.Що сталось Російські терористи двічі вдарили по місту: вдень ракетою "Іскандер"; вночі трьома ракетами С-300.Кількість постраждалих й загиблих зросла "Від цих ударів загинули 2 людини, 12 зазнали поранень. Усі поранені отримали необхідну медичну допомогу", – пише Філашкін.

Фото: Ракетний удар по Селидове Донецької області: кількість загиблих й поранених зросла (t.me/VadimFilashkin_donoda/)Внаслідок ударів пошкоджень зазнали: 38 приватних будинків; 6 багатоповерхівок; заклад освіти; гуртожиток; адмінбудівля.Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДСНС показали фотографії порятунку людей після російських ударів по Селидове.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.