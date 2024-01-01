Російські війська атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе сьогодні вночі, 1 січня. Один із безпілотників потрапив у підприємство.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака."У Дніпрі ворожий БПЛА потрапив по одному з підприємств. Там сталося загоряння. Упродовж години пожежники ліквідували вогонь", – заявив голова ОВА.За його словами, півтори тисячі сімей у П’ятихатській громаді Кам’янського району залишалися без світла через безпілотника окупантів, який зачепився за лінію електропередач. Фахівці оперативно виїхали на місце та запитали вдома.Атака РФ по Україні у новорічну нічРосійські війська пізно ввечері 31 грудня запустили кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед" територією України з південного напрямку. Вибухи були чутні в Миколаєві, а також у Херсонській області та в районі Дніпра.Також російські війська атакували Одесу та область дронами-камікадзе. Внаслідок атаки є загиблий та поранені. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки росіян дронами зафіксовано прямі та осколкові влучення в житлові будинки в Одесі. Також повідомлялося про 8 поранених та одного загиблого.Крім того, про вибухи повідомляли у Львівській ОВА. Відомо, що уламки дронів викликали пожежі у музеї Шухевича та одному із гуртожитків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.