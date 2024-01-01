Оглядачі Національної хокейної ліги обрали крайнього нападника “Нью-Йорк Рейнджерс” Артємія Панаріна найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ. Російський вінгер допоміг "синьосорочечникам" розгромити "Тампу-Бей" на виїзді (5:1). Він закинув три шайби співвітчизнику Андрєю Васілєвскому.Саме Панарін відкрив рахунок у дебюті зустрічі, коли в дотик завершив атаку за участі Лафреньєра та Трочека. Згодом останній подвоїв перевагу "Нью-Йорка". У другому періоді на гол господаря льоду Кучерова шайбою відповів "рейнджер" Крайдер.У третій 20-хвилинці до справи взявся Панарін. Спершу він пройшов оборонця і з правої зони влучно кинув у дальній кут. А потім після серії передач із Фоксом влучно пробив повз голкіпера та піднявся в топ-15 росіян НХЛ за результативністю.До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Бостона" Давід Пастрняк і воротар "Рейнджерс" Ігор Шестьоркін. Чех оформив дубль і асист у протистоянні з "Нью-Джерсі" (5:2). Натомість росіянин зробив 34 сейви за матч проти "Тампи-Бей".Усі результати вечора в НХЛ: До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.