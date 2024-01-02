Сьогодні, 2 січня, в Україні очікується серйозне погіршення погоди в Україні. Щоправда, воно торкнеться не всіх регіонів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр."У західних та північних областя дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура вдень від 3° тепла до 2° морозу.На решті території, за даними синоптиків, вдень без істотних опадів. Зокрема, температура вдень 3-8° тепла."Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім півдня та сходу, місцями пориви 15-20 м/с", – попереджають в Укргідрометцентрі. Похолодання в Україні3, 4, 5 та 6 січня північні області України, східні та частина центру - Полтавська область, Дніпро з районами - виявляться під впливом арктичної повітряної маси.За даними синоптика Наталки Діденко, в Україні найбільші показники можуть десь досягати в нічні години -10…-15 градусів, при проясненнях ще на 2-3 градуси нижче.Також вона розповіла, коли похолодання в Україні відступить.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.