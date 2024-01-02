Франція і далі продовжуватиме допомагати Україні зброєю. Водночас, тактика цих постачань зміниться.Про це заявив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр, пише РБК-Україна з посиланням на France Info."Підтримка Франції в постачанні військової техніки, природно, продовжується. Вона поступово змінюватиме свою природу, оскільки метою є виробництво більше зброї в Україні, а не лише шляхом пожертвувань чи закупівель", – пояснив він.Водночас, за словами Гаеля Вейсьєра, природно, що для переходу від однієї стратегії до іншої потрібно трохи часу.Глава МЗС Франції найближчими днями відвідає УкраїнуБільше того, як наголосив посол, є політична підтримка цієї стратегії постачань зброї Україні, яку забезпечує, зокрема, Катрін Колонна (міністр закордонних справ Франції, – ред.). Вона регулярно відвідує Україну, здійснивши вже п’ять візитів в Україну."На даний момент ми знову працюємо над шостим візитом Кетрін Колонна найближчими днями, я поки не можу оголосити дату, але найближчими днями. І звичайно, ми також працюємо над іншими турами", – додав Вейсьєр.Допомога Україні від ФранціїЗ моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, Франція є однією з європейських країн, що надає активну фінансову та військову підтримку нашій країні.Наприклад, нещодавно стало відомо про те, що пілоти Збройних сил України наступного року почнуть прибувати до Франції для проходження навчання в рамках військової допомоги.Зокрема місяць тому Париж заявив про наміри виділити ще 200 млн євро у фонд підтримки України, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.