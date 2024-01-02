Колишній нападник збірної Англії Вейн Руні звільнений з посади головного тренера англійського “Бірмінгем Сіті”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.38-річний фахівець покинув тренерський місток "синіх". Керівництво бірмінгемців також вказало на двері асистенту коуча Карлу Робінсону.Руні повністю провалив період роботи зі "Сіті". Він очолив команду в жовтні, коли "Бірмінгем" ішов на 6-й сходинці в Чемпіоншипі. З тих пір бірмінгемців здобули лише дві перемоги за 15 матчів першості (9 поразок). "Сині" впали на 20-те місце в дивізіоні та лише на 6 пунктів випереджають зону вильоту.У 2022-2023 рр. Руні тренував американський "ДС Юнайтед". В обох сезонах англієць не зміг вивести столичний колектив у плей-офф МЛС. У ролі тренера він дебютував у "Дербі Каунті", де завершував ігрову кар’єру.Хто такий Вейн РуніУродженець Ліверпуля, вихованець місцевого "Евертона". На дорослому рівні дебютував за "ірисок" у 16 років.Після двох сезонів на "Гудісон Парк" був проданий до "Манчестер Юнайтед" за 37 млн євро. У складі "червоних дияволів" провів 13 сезонів і став найкращим бомбардиром в історії манкуніанців. Здобув із МЮ 5 чемпіонських титулів, Кубок Англії, 3 Кубка ліги, 4 Суперкубка Англії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2007/08, виграв Лігу Європи 2016/17 та Клубний чемпіонат світу-2008.На схилі кар’єри захищав кольори "Евертона", "Ді Сі Юнайтед" і "Дербі Каунті". У сезоні 2020/21 був граючим тренером останніх. У лавах збірної Англії – 120 матчів, 53 голи.Нагадаємо, напередодні склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.