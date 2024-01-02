Воротар збірної України Андрій Лунін залишиться основним у мадридському “Реалі” мінімум на ще один поєдинок чемпіонату Іспанії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca.24-річний кіпер повинен вийти в старті "вершкових" на матч 19-го туру Ла Ліги проти "Мальорки". Поєдинок відбудеться 3 січня на столичному "Сантьяго Бернабеу".Лунін буде основним воротарем через хворобу Кепи. Прийдешній матч може стати визначальним для розподілу ролей обох голкіперів на другу частину сезону. Українець нібито ближчий до статусу "першого номера" за результатами аналітичного звіту виступів.Кепа екстрено став основним у "Реалі" в серпні, коли серйозної травми зазнав Тібо Куртуа. Однак, перед матчем групового етапу Ліги чемпіонів проти португальської "Браги" він травмувався на розминці. Лунін вийшов у старті "вершкових", парирував пенальті, відстояв на "нуль" і провів ще 5 матчів поспіль.Андрій Лунін у складі "Реала"Королівський клуб підписав воротаря влітку 2018 року. Луганська "Зоря" отримала за нього орієнтовно 8,5 млн євро.Спершу набирався досвіду в орендах – "Леганес", "Вальядолід", "Ов’єдо", а згодом став дублером Куртуа. Після травми бельгійця залишався другим голкіпером команди до середини листопада. Контракт із мадридцями чинний до літа 2025-го.Провів за "Реал" загалом 26 матчів у всіх турнірах, 8 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і Суперкубок Іспанії, кубок Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.Нагадаємо, напередодні склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.