Російська Федерація випустила по Україні 35 ударних безпілотників сьогодні вночі, 2 січня. Сили ППО знищили всі ворожі цілі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.Зазначається, що в ніч на 2 січня російські окупаційні війська атакували Україну за допомогою 35 БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – РФ."Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.Нічна атака дронів по УкраїніУ ніч на 2 січня Росія запустила по Україні кілька десятків ударних дронів.У Києві та низці південних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони. Згодом у столиці прогриміли вибухи.У КМВА повідомили про падіння уламків збитих безпілотників у двох районах міста. На місці падіння виникли пожежі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.