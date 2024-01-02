Син прихильника Путіна, актора Івана Охлобистіна, який нещодавно “спіймав пулю” на Донбасі, вирушив на повномасштабну війну вбивати українців.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.Син Охлобистіна став окупантомПовідомляється, що Василь відправився у військкомат відразу після закінчення університету.Батько не став відмовляти його від цього рішення і залюбки відправив сина на смерть.

Іван Охлобистін (фото: РосЗМІ)Ба більше, він навіть хвалиться тим, що той буде вбивати українців.Шалений путініст запевняє, що "школу життя" має пройти кожен чоловік."Армія допомагає краще і швидше розібратися в людському суспільстві, розвиває здібності співіснування в ньому", – висловився актор.

Іван Охлобистін (фото: РосЗМІ)До слова, Іван Охлобистін часто навідується до окупантів на Донбас. Він привозить їм гуманітарну допомогу.А нещодавно під час чергового такого візиту артист потрапив під обстріл. Однак, залишився живий. Його врятував бронежилет.Нещодавно ми розповідали, що Ектор Хіменес-Браво зустрівся з українськими воїнами на фронті.Також ми писали, що російська співачка приїхала з Москви на відпочинок до Карпат.