У Харкові пролунали вибухи сьогодні вранці, 2 січня. Місто знаходиться під масованим ракетним ударом. По всій Україні оголошена повітряна тривога.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram."У Харкові вибух", – йдеться у повідомленні.Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдали ударів по Харкову. Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння для Харкова.Згодом мер міста додав, що Харків під масованим ракетним ударом. Він закликав людей перебувати в укриттях. Атака ракетами і дронами по Україні 2 січня Наразі у всіх областях України оголошена повітряна тривога. Зафіксовано пуски ракет із російських стратегічних бомбардувальників. Людей закликають перебувати в укриттях.У Кропивницькому Кіровоградської області лунали звуки вибухів. Також про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони повідомлялося в Києві. Сьогодні вночі, 2 січня Росія запустила по Україні кілька десятків ударних дронів.У Києві та низці південних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони. Згодом у столиці прогриміли вибухи.У КМВА повідомили про падіння уламків збитих безпілотників у двох районах міста. На місці падіння виникли пожежі.Українські сили протиповітряної оборони знищили всі 35 "шахедів", якими Росія атакувала Україну цієї ночі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.