У Кропивницькому Кіровоградської області пролунали звуки вибухів сьогодні вранці 2 січня. По всій території України оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Суспільне”. "У Кропивницькому чутно звуки вибухів", – йдеться у повідомленні.Офіційної інформації про причини чи наслідки вибухів поки що не надходило.Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про проліт ракет у напрямку Кропивницького. Наразі у всіх областях України оголошена повітряна тривога. Зафіксовано пуски ракет із російських стратегічних бомбардувальників. Людей закликають перебувати в укриттях.Нічна атака дронів по УкраїніУ ніч на 2 січня Росія запустила по Україні кілька десятків ударних дронів.У Києві та низці південних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони. Згодом у столиці прогриміли вибухи.У КМВА повідомили про падіння уламків збитих безпілотників у двох районах міста. На місці падіння виникли пожежі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.