У Києві пролунала серія вибухів сьогодні вранці 2 січня. В місті та області працює ППО.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram."В столиці та області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – йдеться у повідомленніРаніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про проліт ракет у напрямку Києва.Наразі у всіх областях України оголошена повітряна тривога. Зафіксовано пуски ракет із російських стратегічних бомбардувальників. Людей закликають перебувати в укриттях.Падіння уламківМер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламок ракети в Голосіївському районі столиці впав на відкритій території парку. Також він додав, що лунають вибухи на Оболоні.В КМВА повідомили, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток в Печерському районі на дах багатоповерхового житлового будинку.В Оболонському районі – рештки впали на територію складських приміщень.Нічна атака дронів по УкраїніУ ніч на 2 січня Росія запустила по Україні кілька десятків ударних дронів.У Києві та низці південних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони. Згодом у столиці прогриміли вибухи.У КМВА повідомили про падіння уламків збитих безпілотників у двох районах міста. На місці падіння виникли пожежі.Українські сили протиповітряної оборони знищили всі 35 "шахедів", якими Росія атакувала Україну цієї ночі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.