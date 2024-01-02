Російська стратегічна авіація запустила крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55 бортами стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря. Повітряна тривога оголошена на всій території України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня України."Попередньо, здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспію", – йдеться у повідомленні.Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку в областях, де оголошена тривога."Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", – йдеться у повідомленні.Станом на 6:30, повітряна тривога оголошена на всій території України:

Мапа: https://alerts.in.ua/Оновлено 6:40Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ракети в Сумській області, напрямок на Миргород.Також повідомляється про чергові ракети, що заходять в Сумську область з південно-західним курсом.Також у командуванні повідомили про ракету з півдня, у напрямку Кропивницького. А також про ракету в районі Переяслав-Хмельницького Київської області, курсом на захід.Нічна атака безпілотниками по УкраїніУ ніч на 2 січня Росія запустила по Україні кілька десятків ударних дронів.У Києві та низці південних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони. Згодом у столиці прогриміли вибухи.У КМВА повідомили про падіння уламків збитих безпілотників у двох районах міста. На місці падіння виникли пожежі.Наймасштабніший обстріл України з початку вторгнення РФУ п’ятницю, 29 грудня, російські загарбники вчинили наймасштабніший удар по Україні з початку повномасштабної війни. По країні були випущені 158 ворожих цілей, – 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА. Сили ППО збили 114 об’єктів.У багатьох областях і населених пунктах стало руйнування будинків, інфраструктури. Загинули і поранені десятки людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.