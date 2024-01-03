Міст Метро у Києві, яким проходить одна з ліній метрополітену, знаходиться у задовільному та працездатному стані.Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав начальник КП “Київський метрополітен” Віктор Брагінський."Закріплені за КП "Київський метрополітен" конструктивні елементи естакади метропроїзду мосту-метро через річку Дніпро знаходяться у задовільному технічному та працездатному стані", – сказав він у відповідь на запитання, чи можуть закрити цей міст на ремонт.За його словами, рух електропоїздів здійснюється відповідно до встановлених на підприємстві графіків."Безпека перевезення пасажирів та поїздів забезпечена", – додав Брагінський.Ремонти в метроНагадаємо, рух поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії київського метрополітену частково припинено 9 грудня через загрозу підтоплення. Зупинили рух станціями "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки".Крім того, на ділянці між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченко" київського метрополітену просідає тунель. Його можуть закрити на частковий ремонт.Водночас рух поїздів перекривати не будуть повністю. Швидше за все, на ділянці організують почерговий рух човника одним тунелем в обидві сторони.Очікується, що роботи розпочнуться влітку 2024 року. Нова схема організації руху передбачатиме довші інтервали між поїздами. "Київпастранс" організує додаткові маршрути наземного транспорту.Міст Метро – один із мостів через Дніпро у Києві. Відкритий 5 листопада 1965 року. Двоярусна споруда для руху метропоїздів (верхній ярус, посередині) та автотранспорту (нижній, з боків). По мосту проходить Святошинсько-Броварська лінія метро. На правому березі Дніпра міст завершує станція "Дніпро" Київського метрополітену.