На півдні прикордонники успішно доставили ворогу “вибухові посилки”. Внаслідок цього було знищено два укриття й не тільки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби. "Прикордонна пошта доставляє вибухові посилки окупантам на другу лінію", – пише ДПСУ. Внаслідок ударів було знищено: два ворожих укриття; автомобіль росіян; склад боєкомплекту. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 2 січня, українські воїни ліквідували ще 680 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 361 500 військових.У тому ж числі протягом доби на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 386 терористів й знищили 40 одиниць техніки ворога, зокрема: 3 ББМ; 6 артсистем; 2 ПТРК; 1 СПГ (АГС); й не тільки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.