Середньорічна температура 2023 року у столиці склала 10,8 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.Рік став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року за рахунок рекордно теплого другого півріччя (13,3 градусів тепла). Відхилення середньої температури якого від кліматичної норми становило 2,3 градусів.За даними кліматологів, 11 місяців року мали перевищення середньомісячними температурами кліматичної норми, окрім квітня, який виявився холоднішим, ніж звичайно. Особливо відзначились січень, серпень і вересень, які мали найбільші відхилення – 2,9 градусів, 3,4 градусів, 3,9 градусів відповідно.Найхолодніше було 8 лютого 10,3 градусів морозу, найспекотніше – 29 серпня, коли температура у затінку сягнула 35,9 градусів тепла.Загалом у 2023 році в Києві було зафіксовано 47 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні – 16 та серпні – 12.Опадів випало 673 мм, що відповідає 109% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілились вкрай нерівномірно – по дві місячні норми у липні та квітні і лише 1,5% від середніх багаторічних показників у травні. Найтепліший рікНагадаємо, за даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік, що минає, ознаменувався рекордами у сфері клімату, ставши найтеплішим за всю історію спостережень. Причиною стало явище Ель-Ніньо, яке впливатиме на клімат наступного року.Глобальна середня температура в 2023 році в жовтні була приблизно на 1,4 градуса вище за середнє значення за 1850 – 1900 роки.При цьому останні дев’ять років, з 2015 по 2023 рік, стали найтеплішими за всю історію спостережень. Нагадаємо, середньорічна температура в Києві в 2022 році склала 9,7 градуса тепла, що на 0,7 градуса вище за кліматичну норму. Він зайняв сьомий рядок у рейтингу найтепліших з 1881 року.