За період із січня по листопад 2023 року експорт ІТ-послуг з України впав на 7,3%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.Водночас порівняно із даними за жовтень і вересень 2023 року, ІТ-експорт у листопаді зріс на 35 млн доларів та на 43 млн відповідно.Зазначається, що в листопаді минулого року обсяг експорту ІТ-послуг з України становив 564 млн доларів.Однак порівняно з показником за листопад 2022 року обсяг експорту таких послуг зменшився на 16 млн. Взагалом за період з січня по листопад 2023 року експорт становив 6,1 млрд доларів, що на 7,3% або на 482 млн менше, ніж за аналогічний період 2022 року.Українські кібератаки на російські сайтиЗ початку повномасштабної війни українські айтішники зламують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли й роботу онлайн-ресурсу Міноборони РФ, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припиняли роботу через атаки "хакерів".Раніше, ми писали про запуск безкоштовного курсу з кіберзахисту для малого та середнього бізнесу в Україні. Його створило Міністерство цифрової трансформації разом з Google. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.