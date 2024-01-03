Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром у середу, 3 січня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Дмитра Кулеби.Кулеба проінформував свого індійського колегу про нещодавню ескалацію Росією терору та масових обстрілів України.Також міністри обговорили подальшу співпрацю щодо формули миру президента Володимира Зеленського, а Кулеба розповів і про українське бачення Глобального саміту миру на рівні лідерів.Окрім того, глави МЗС домовилися найближчим часом провести перше з 2018 року засідання Індійсько-української міжурядової комісії, яке дозволить зміцнити двосторонню співпрацю."Відновлення цього основного механізму наших двосторонніх зв’язків дозволить нам спільно комплексно просуватися вперед", – наголосив Кулеба.Українська формула миру Вперше президент України Володимир Зеленський ініціював її під час виступу на саміті G20. Зокрема, вона передбачає: радіаційну і ядерну безпеку (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз); продовольчу безпеку (розширення зернової ініціативи); енергетичну безпеку; звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх"); виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій; справедливість; екоцид, потребу негайного захисту природи; недопущення ескалації; фіксацію закінчення війни.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.