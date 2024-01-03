Співачка Міка Ньютон, яка днями вперше за вісім років повернулася зі США в Україну, прокоментувала нічну атаку росіян.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.ДеталіТак, новорічні свята артистка вирішила провести на своїй батьківщині разом з коханим чоловіком Крісом.Саме в цей період росіяни знову атакували Україну шахедами і ракетами, і знаменитість вперше побачила це на власні очі.Ньютон сильно перелякалася, тож поділилася своїми емоціями у соцмережах.

Міка Ньютон відреагувала на ракетну атаку (фото: instagram.com/mikanewton)"З Новим роком з України. Ми приїхали сюди 28 грудня, а 29-го Україна збила понад 150 ракет… Це був найбільший напад на Україну з початку війни. У мене немає слів, щоб описати все це. Сирени, звуки вибухів… серце болить за права всіх українців зараз". – написала вона.

Міка Ньютон відреагувала на ракетну атаку (фото: instagram.com/mikanewton)"Я не можу повірити, що світ вже два роки нічого не може зробити з цим жахом. Україні потрібна допомога і якомога швидше… Ніхто не хотів би переживати те саме … Повірте мені. Ми повинні об’єднатися і щось з цим робити. Ваша країна може бути наступною", – додала співачка.Також зірка показала моторошні кадри наслідків ракетної атаки на Україну.Нагадаємо, ще на початку грудня виконавиця анонсувала своє поверненння на батьківщину.Вона не приїжджала сюди цілих вісім років і хотіла показати чоловіку Київ та Львів. Нещодавно на масовану ракетну атаку РФ по Україні відреагувала Софія Ротару.Також ми писали, що внаслідок атаки росіян по Києву загинули відома спортсменка та її матір.