Російські війська авіабомбами накрили Оріхів Запорізької області. Ударом зруйновано цілий під’їзд, є поранена.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Юрія Малашка."О 09:30 рашисти нанесли два авіаудари керованими бомбами по місту Оріхів", – розповів він.Зруйновано під’їзд, поранено жінкуВ результаті удару понівечено будинок, зруйновано цілий під’їзд. Є поранена."З пораненнями до лікарні доставлено жительку однієї з квартир будинку – 75-річну жінку", – зазначив Малашко.

Наслідки обстрілу Оріхова Запорізької області 2 січня (t.me/zoda_gov_ua)Обстріли ОріховаРосійські воски постійно обстрілюють Оріхів Запорізької області. Наприклад, російські окупанти 19 жовтня здійснили обстріл Оріхова Запорізької області, який тривав 7 годин поспіль. Поранення отримали 8 людей.А 31 березня 2023 року російські окупанти обстріляли Оріхів Запорізької області з літака. Ворог випустив по місту дві ракети, дві людини отримали поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.