Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок коменданту донецької в’язниці “Ізоляція” Денису Куликовському (“Паличу”). У в’язниці утримували та катували цивільних та військовополонених.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Суспільне”.Суд призначив покарання Куликовському у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Початок виконання вироку суд постановив рахувати з 9 листопада 2021 року.Ключова стаття, за якою засудили Куликовського, - 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).Слухання справи проходили у закритому режимі. Відомо, що проти Куликовського дали свідчення колишні полонені "Ізоляції". Серед них - письменник і журналіст Станіслав Асєєв. Раніше він розповідав в інтерв’ю українським ЗМІ, що Куликовський безпосередньо був причетний до тортур та побиття полонених.За словами Асєєва, крики людей Куликовський наказував заглушати радянськими піснями, які співали самі в’язні.Що відомо про справу"Ізоляція" – це в’язниця у Донецьку, яка була утворена після окупації міста на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів. Раніше там був артзавод "Ізоляція". У катівні силоміць утримували цивільних та полонених військовослужбовців. Зафіксовані численні випадки тортур з боку бойовиків "ДНР".Загалом понад 15 фігурантам заочно повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни на території "Ізоляції", встановлено близько 170 постраждалих.Нагадаємо, СБУ затримала Дениса Куликовського у листопаді 2021 року. Під час розслідування та розгляду справи у суді він перебував під вартою.Розслідування справи завершили у червні 2022 року, після чого матеріали передали до суду. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.