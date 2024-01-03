Внаслідок масованої атаки, завданої ворогом 2 січня, в Києві спостерігаються суттєві перебої з інтернет-зв’язком.РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що про це відомо і де терміново знайти безкоштовний Wi-Fi.При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Netblocks, коментар речника КМВА в телемарафоні “Єдині новини”.Реальна ситуаціяЗгідно з інформацією сервісу Netblocks, що моніторить підключення до мережі, нинішня ситуація – найсерйозніший збій за останні місяці."Показники свідчать про значні перебої з інтернет-зв’язком у Києві, на тлі нових російських ракетних обстрілів, спрямованих на цивільну та критично важливу інфраструктуру столиці", – наголошується у повідомленні.Інфографіка, оприлюднена сервісом, свідчить про те, що доступність інтернету в столиці впала до 80% від звичайного рівня.

Публікація Netblocks (скріншот: twitter.com/netblocks)Що кажуть у КМВАЗа словами речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі телемарафону "Єдині новини", спеціалісти роблять все можливе, аби виправити ситуацію якнайшвидше."Через ракетний удар в деяких районах міста були і є зараз проблеми з електропостачанням, водопостачанням… Наразі фахівці ДТЕК роблять перепідключення – щоб заживити тих киян, хто залишився без електропостачання", – зауважив посадовець.Він додав, що надходили повідомлення й про те, що "певні проблеми є також з інтернетом"."Через відсутність електрики можуть бути проблеми й у мобільних операторів", – уточнив речник і запропонував усім, хто того потребує, звернутися до найближчих "Пунктів незламності".Де знайти безкоштовний Wi-FiНині безкоштовний Wi-Fi можна шукати: в "Пунктах незламності" у громадських місцях (у кафе, в ресторанах, на автозаправних станціях) у бібліотеках у метроНагадаємо, масована атака на Україну сьогодні повторила 29 грудня.Читайте також, коли в “Укренерго” повністю відновлять електропостачання в Києві та області.