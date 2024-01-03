Кількість постраждалих у Києві внаслідок вчорашньої ракетної атаки знову зросла. Поранення отримали 54 особи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram. "Станом на 13:00 3 січня 2024 року вже 54 людини постраждало, 2 загинуло. У більшості постраждалих – мінно-вибухові травми", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.Нагадаємо, сьогодні зранку ДСНС повідомила, що у Києві кількість постраждалих зросла до 50. Рятувальники врятували 57 осіб.Масований обстріл України 2 січняВчора російські окупанти повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Спочатку росіяни випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали".Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили вчора 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів".Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість ракет. У Солом’янському районі столиці внаслідок атаки була пошкоджена багатоповерхівка.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.