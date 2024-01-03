Уряд вніс зміни до програми пільгового іпотечного кредитування єОселя. Нові умови почали діяти з 1 січня 2024 року.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Мінреінтеграції у Telegram.Що змінилось у програмі кредитування житла"Одна зі змін стосується ветеранів, людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих", – зазначають у відомстві. Раніше за цією програмою можна було придбати квартири у будинку не старіше 3 років. Тепер зазначені категорії позичальників можуть придбати квартири у будинку не старіше 10 років, але за умови, якщо нерухомість розташована в Києві або в обласному центрі. Та без обмежень по даті експлуатації в інших населених пунктах.Ще одна вагома зміна – відтепер позичальники зможуть купувати не тільки квартири, а й приватні будинки або таунхауси після введення їх в експлуатацію, але не старіші за 3 роки. Зазначимо, що площа для будинків і таунхаусів, які можна придбати за цією програмою, розраховується наступним чином: 62,5 кв. м для однієї людини і додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Тобто сім’я із трьох осіб може придбати за програмою єОселя будинок площею 104,5 кв. м.Норма площі у багатоквартирному будинку становить 52,5 кв. м на людину і ще по 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Подати заявку, щоб скористатись програмою єОселя, можна через Дію.Нагадаємо, що єОселя почала діяти з жовтня 2022 року. Відтоді кредити на придбання житла отримали більш ніж 6 тисяч українських родин на загальну суму понад 9 млрд грн.Раніше ми писали про те, що в Україні визначили дату та порядок виплат субсидій та пільг.Читайте також про те, за яких умов можна втратити субсидію у 2024 році.