У Міністерстві охорони здоров’я нагадали українцям, як під час дії воєнного стану пройти медико-соціальну експертизу та знайти контакти і адреси МСЕК.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.У відомстві зазначили, що під час діїї воєнного стану медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) здійснює свої функції за принципом екстериторіальності. Людина може пройти медико-соціальну експертизу незалежно від місця реєстрації, а за місцем фактичного перебування. Також на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я рішення може ухвалюватися заочно, якщо людина не має змоги особисто прийти на огляд МСЕК.

Якщо термін переогляду інвалідності припадає на період воєнного стану, а особа не має змоги своєчасно пройти обстеження й оформити направлення на МСЕК, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування.

Дійсні контакти МСЕК ви можете знайти за посиланням.Зміни у військово-лікарських комісіяхНаприкінці серпня Кабінет міністрів ухвалив введення електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Зокрема, вже у вересні було змінено порядок проходження ВЛК.Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також заявляв, що в Україні найближчим часом можуть цифровізувати висновок ВЛК, що суттєво прискорить проходження процедури.Ми раніше розповідали, які документи потрібні для проходження військово-лікарських комісій. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.