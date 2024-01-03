Завтра, 4 січня, більшу частину території України накриє відлига. Щоправда, все ж таки залишаться регіони, де “мінуси” ще затримаються.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."І хоча вночі на півночі, сході, частково у центрі України ще затримається холодна погода, проте морози почнуть слабшати і впродовж дня четверга вся територія України належатиме теплій погоді", – розповіла вона.За словами Діденко, очікується +3…+7 градусів, на півдні та південному заході +6…+12 градусів."І лише на крайній півночі та північному сході ще не встигне тепла повітряна маса туди швиденько добратися, там передбачається від -2…+2 градусів", – зазначила синоптик. Крім того, згідно з прогнозом, повсюди у четвер переважатиме як не волога, то хмарна погода, сніг переходитиме у мокрий сніг та дощ. Зокрема, у Києві 4 січня вночі 0…-2 градусів, вдень +3….+6 градусів, пройде дощ.Прогноз на найближчі дні5 та 6 січня в Україні ще затримається порівняно тепла погода. А 7-8 січня знову очікується зниження температури повітря."Такі затоки холоди надалі ймовірні, проте морозні візити будуть в Україні нетривалими. Не встигнемо змерзнути, як знову відлига прийде нас підтримати", – зазначила синоптик.Загалом же у січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0…-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0…+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.