Погоду в Україні завтра, 5 січня, диктуватимуть два циклони та антициклон. Завдяки другому дню опадів не буде одразу у кількох регіонах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.Циклони Annelie та Brigitta"Завтра дівчата-циклони, Annelie та далека Brigitta, під впливом яких опиниться Україна, зумовлять вологу погоду", – розповіла вона.Тому, за даними синоптика, дощ та мокрий сніг вночі йтимуть практично повсюди.Антициклон HanneloreВдень антициклон Hannelore витіснить опади з заходу, центру та півдня."На півдні України навіть можливі завтра сонячні прояснення. Температура повітря буде протягом дня високою, +2+9 градусів, вздовж північних районів свіжіше, -3+2 градуси", – додала Діденко.Погода у КиєвіУ столиці 5 січня очікується місцями невеликий дощ чи мокрий сніг."На дорогах слизько та мокро. Температура повітря протягом п’ятниці буде дивною - вночі 0…+3 градуси, а вдень 0…-2 градуси", – констатувала вона, додавши, що надвечір ожеледиця зміцніє.Похолодання в УкраїніПохолодання повернеться в Україну до кінця цього тижня. Але затримається не надовго. Зокрема, вже з 11 січня в Україні знову потеплішає.Загалом же у січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0…-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0…+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.