Агентство праці США звинуватило компанію SpaceX у незаконному звільненні восьми співробітників за поширення листа.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У листі засновника і генерального директора Ілона Маска названо "відволікаючим фактором і ганьбою".

Орган, який захищає права працівників, подав скаргу на компанію SpaceX. Скарга стосується твітів глави компанії, Ілона Маска. Співробітники компанії вважають, що твіти Маска не відповідають політиці компанії щодо різноманітності та неналежної поведінки на робочому місці. Вони закликали компанію SpaceX засудити твіти Маска.

У скарзі також зазначено, що SpaceX допитувала, принижувала та погрожувала звільнити співробітників, які надіслали лист до керівництва компанії.

Якщо компанія не погодиться зі звинуваченнями, то справу буде передано до суду. Суддя винесе рішення, яке SpaceX зможе оскаржити. Слухання відбудеться 5 березня.

Якщо орган вирішить, що звільнення були незаконними, компанія SpaceX повинна буде повернути співробітників на роботу і виплатити їм зарплату. SpaceX також може бути покарана у майбутньому, якщо буде визнана винною у порушенні трудового законодавства. Це вже не перший випадок, коли компанії Маска звинувачуються у порушенні прав працівників.Конфлікти за участю Ілона Маска

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