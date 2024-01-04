Російські терористи планують оснащувати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами для ударів по Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.Як повідомляється, ЦНС отримав докази щодо намірів окупантів обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами."Небайдужі надали ЦНС документи Дубненського машинобудівного заводу на якому окупанти виготовляють ракети для подальших обстрілів цивільної інфраструктури України", – розповіли у центрі.З документів стало відомо, що Міноборони РФ у жовтні 2023 року поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком.

скриншот з документа (sprotyv.mod.gov.ua)"Наразі не зафіксовані випадки застосування росіянами відповідних ракет. Проте закликаємо українців оперативно реагувати на тривогу, адже ворог нехтує міжнародним правом та готовий застосувати більш смертоносну зброю проти цивільного населення", – наголосили у ЦНС.Масована атака РФ по УкраїніНагадаємо, російські окупанти 2 січня намагалися атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед".Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".Сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є постраждалі.Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.